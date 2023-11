Mais de 20 mil sócios garantidos para acompanhar Vitória x Sport | A TARDE

O Vitória abriu o check-in para sócios Sou Mais Vitória para o jogo contra o Sport, válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado, 18, às 18h, no Barradão. De acordo com informações do clube, já são mais de 20 mil sócios garantidos para assistirem a partida.

Na manhã desta terça-feira, 14, os sócios Sou Mais Vitória terão exclusividade para a confirmação se vão ao jogo. A partir da quarta-feira, 15, as vendas serão abertas aos não sócios, ficando abertas até 18h de sábado (dia do jogo) através do site Futebol Card. As vendas físicas também estarão disponíveis na quarta, com exceção da loja do Shopping Capemi.

Os valores dos ingressos seguem de acordo com o restante da temporada. Para o setor de arquibancada, os valores são de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia entrada, enquanto a cadeira será no valor R$ 120,00 a inteira e R$ 60,00 a meia.

Entre os sócios, o associado do plano Sou Vermelho e Preto pagarão de R$ 32,00 na arquibancada e R$ 48,00 no setor de cadeira. Já o Sócio Sem Fronteira pagarão um valor entre R$ 24,00 a R$ 36,00.

Confira como comprar:

INTERNET (para sócios)

Terça-feira: 24h

INTERNET (para não sócios)

Quarta, quinta, sexta-feira: 24h

Sábado: até 18h

PONTOS FÍSICOS

Parque Shopping Lauro de Freitas (Loja Oficial)

Quarta-feira: das 12h às 21h

Quinta-feira: das 10h às 21h

Sexta-feira: das 10h às 20h

Shopping Capemi (Loja do Leão)

Quarta-feira: Fechada

Quinta-feira: das 10h às 18h

Sexta-feira: das 10h às 18h

Shopping Paralela (Loja do Feirão) e Shopping Salvador (Loja Oficial)

Quarta-feira: das 12h às 21h

Quinta-feira: 10h às 21h

Sexta-feira: 10h às 21h

Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)

Quarta-feira: das 12h às 21h

Quinta-feira: 10h às 21h

Sexta-feira: das 10h às 20h

Bilheterias do Barradão

Sábado: até ás 18h