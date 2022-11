Maykon Douglas aparece no BID e fica à disposição do Vitória em 2023

No início desta quarta-feira, 16, o meio-campista Maykon Douglas apareceu no Boletim Informativo Diário (BID-CBF) com contrato definitivo e está apto para reforçar o Vitória na temporada de 2023.

Maykon Douglas começou a temporada de 2022 no Leão da Barra e logo depois foi emprestado ao Botafogo. No clube carioca, o atleta de 21 anos participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e jogou 5 jogos com a camisa alvinegra.

Formado na divisão de base do Leão da Barra, Maykon Douglas foi promovido ao profissional em 2020. Entre 2020 e 2021, ele entrou em campo 12 vezes e não marcou gols.