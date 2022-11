Meia Dionísio antecipa reapresentação no CT do Vitória

A preparação para a temporada 2023 começou para o volante Dionísio nesta quarta-feira, 16. Com a reapresentação de todo o elenco programada para o dia 28, ele decidiu antecipar o retorno ao Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura.

"É o que estou querendo fazer, me reapresentar antes. Já estava com isso (se apresentar) em mente desde o fim da Série C. Falei com a comissão técnica e voltei para me adaptar o mais rápido possível para a próxima temporada”, disse o meio-campista.

Dionísio atuou em 22 das 38 partidas do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, sendo um dos atletas decisivos para o acesso.



O volante se juntou ao lateral Lazaroni, que passou por cirurgia na região adutora e bacia, e os meias Gabriel Honório, que sofreu lesão no tornozelo, e Gustavo Blanco, que não jogou uma partida por causa de contusão muscular. Também se juntou ao grupo o volante Maykon Douglas, que retornou de empréstimo do Botafogo.

A reapresentação oficial do Rubro-Negro acontece no dia 28, iniciando a preparação para a Pré-Copa do Nordeste, com jogo programado para dia 5 de janeiro contra o Cordino-MA, no Barradão.