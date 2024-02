Mota projeta melhoras no Vitória, mesmo com liderança: "Vamos evoluir" | A TARDE

Segundo maior vencedor do estado, o Vitória não se classifica às semifinais do Campeonato Baiano há cinco anos. Em 2024, no entanto, o cenário começou diferente. O Rubro-Negro venceu os dois primeiros jogos e lidera a competição de maneira isolada ao fim da 2ª rodada.

Com apenas nove rodadas na primeira fase, o estadual é tiro curto e começar bem é importante. Para o presidente Fábio Mota, o início é animador, mas a expectativa é que o time evolua ainda mais na sequência da competição.

“Se você pegar todos os clubes do Campeonato Baiano, com exceção de Bahia e Vitória, todos eles estão treinando há mais de 30 dias, a parte física está bem melhor. A gente acertou em ter mantido a base. Evidente que nossa expectativa é brigar para ser campeão, tanto do Baiano quanto da Copa do Nordeste. O elenco que nós montamos é dentro dessa linha e eu tenho certeza que vamos evoluir muito ainda, tanto na parte física quanto na parte técnica”, afirmou Mota.

O próximo desafio do Vitória é longe de Salvador, contra o Barcelona. A partida da 2ª rodada do Campeonato Baiano está marcada para as 21h30 desta quarta-feira, 24, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

“Ainda temos dez jogadores para estrear, mais um cinco ou seis para entrar no clube. Estamos muito felizes com esse início. Vamos manter e ir lá para Ilhéus buscar mais três pontos e classificar. Quanto mais rápido, melhor.

O Vitória venceu Jacuipense e Bahia de Feira nas duas primeiras rodadas do estadual, ambos por 1 a 0. O Rubro-Negro é o líder com seis pontos somados, dois a mais que Barcelona, Atlético e Juazeirense, que estão nas três posições abaixo.