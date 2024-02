Motivado, Vitória pega o Náutico para se recuperar no Nordestão | A TARDE

Hoje tem Vitória pela Lampions. Logo mais, às 19h, o Leão da Barra receba a visita do Náutico, no Barradão, em confronto válido pela 4ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Após derrotar o arquirrival Bahia, em clássico do último fim de semana, o rubro-negro baiano vem embalado. Pelo Nordestão, o Vitória vem de derrota para a Juazeirense por 2 a 0, fora de casa. Fora da zona de classificação, o Leão da Barra ocupa a 5ª colocação do grupo A, com quatro pontos somados.

O Timbu perdeu pelo placar mínimo para o Retrô e se complicou no estadual, não dependendo mais de si para se classificar a segunda fase da competição. No regional o Náutico empatou sem gols com o Ceará na última partida como mandante. O Alvirrubro quer permanecer no Z-4 do grupo B. A equipe tem quatro pontos e está na 3ª posição do grupo B.

Leão da Barra tem desfalque certo no ataque e novidade entre os relacionados

O técnico Léo Condé conta com o desfalque de Iury Castilho. O atacante sentiu uma contusão muscular no Ba-Vi e está vetado. Com boa atuação no Ba-Vi, Mateus Gonçalves deve ser o substituto.

Em fase de transição, o lateral-esquerdo Patrik Calmon continua em transição e Lucas Esteves segue na posição. A equipe seguirá sem o goleiro Lucas Arcanjo, que ainda está em recuperação de um problema no joelho. Muriel segue na meta rubro-negra.

A novidade na lista entre os 23 relacionados é a inclusão do meia Luan. Com status de grande reforço para a temporada, o "Rei da América" de 2017 realizou um trabalho especial de aprimoramento físico e pela primeira vez estará a disposição da comissão técnica.

Alvirrubro tem problema de última hora no ataque e mantém equipe base do estadual

O técnico Alan Aal ganhou um desfalque de última hora no setor de ataque. Júlio César se machucou no jogo contra o Retrô-PE e está vetado. A tendência é que Evandro seja o substituto, com Fernandinho correndo por fora pela vaga.

No meio de campo, uma provável mudança pode acontcer. Recuperado de lesão, o volante Lorran disputa uma vaga com Marco Antônio, que vem em bom momento individual.

Vale salientar que os atacantes Ray Vanegas e Leandro Barcia também estão fora de combate. No mais, o Timbu deverá manter a base do último confronto pelo Campeonato Pernambucano.



FICHA DO JOGO

Vitória X Náutico, Copa do Nordeste, 4ª rodada da primeira fase

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data e Horário: 21/02/2024 - 19h



Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho-CE

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Fernanda da Silva Sousa (ambos do CE)

4º árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista-BA





Vitória: Muriel; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Mateus Gonçalves e Alerrandro. Técnico: Léo Condé.

Náutico: Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Kauan Santos, Paulo Sérgio e Evandro. Técnico: Alann Aal.