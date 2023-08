"Para homenagear minha mãe", diz Zé Hugo após marcar contra o Sport

Alívio. Esse foi o sentimento Zé Hugo, após fazer o gol da vitória Rubro-Negra por 2 a 1 contra o Sport, na Ilha do Retiro. A emoção foi maior por sua mãe ter assistido a um jogo dele como profissional pela primeira vez.

"Acho que foi um conjunto de tudo, gol de desabafo, de que ainda posso dar o meu melhor, jogar e ajudar muito o Vitória, e juntou com o fato de minha mãe estar no estádio, presente, primeira vez profissionalmente que ela vai. Emoção muito grande, gol de alívio para homenagear minha mãe", disse Zé Hugo em coletiva.

Zé Hugo revelou o drama vivido por conta da retirada do dente siso, contudo afirmou que caiu de produção por conta de uma oscilação. Apesar disso, tem trabalhado pra ajudar a equipe na sequência da Série B.

"Não foi só uma cirurgia para retirada simples de um siso. Não vou falar que fui mal por causa de um siso, não foi, foram várias consequências. Mas tive um abscesso dentário, passei de dez a 12 dias sem me alimentar direito, sem me levantar da cama, só tomando remédio, antibiótico na veia, injeção, momento difícil. Depois, voltei, joguei um, dois jogos, e tive que fazer a retirada do siso porque não podia tirar antes, não conseguia abrir a boca. Tomei anestesia geral para retirada do siso, fiquei debilitada de novo, coisas que só acontecem comigo. Fase difícil, mas graças a Deus já passou. Estou voltando e dando meu melhor para ajudar o Vitória", revelou.

O duelo contra a Chapecoense será um dos jogos que fechará a rodada. Zé Hugo acredita que será uma vantagem saber dos resultados da 19ª rodada.

"A gente vai ter essa vantagem de saber os resultados. Somos obrigados a vencer do mesmo jeito, não podemos perder pontos em casa. A gente já vai saber o que pode acontecer, rodada definida. Todos os jogos são difíceis, não importa se é no meio de tabela. Todos os adversários têm suas qualidades, então é focar e ir para cima", comentou.

Vitória e Chapecoense se enfrentam na próxima segunda-feira, 24, ás 19h, no Barradão. O Leão da Barra lidera a Segundona nacional, com 34 pontos somados.