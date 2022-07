Para se ambientar, Burse promove treino em grama sintética

Para ambientar o elenco do Vitória ao gramado artificial, palco onde será realizado o confronto com o São José, no estádio Francisco Novelletto Neto, neste domingo, 10, o técnico João Burse tratou de promover treinamentos no piso sintético do clube no Centro de Treinamentos (CT) Manoel Pontes Tanajura, nesta quinta-feira, 7.

Próximo de encerrar a preparação, o Leão fechou os treinos à imprensa. No início dos trabalhos, o preparador físico Rodrigo Santana fez um aquecimento no campo 1 do CT. Na sequência, Burse comandou um trabalho técnico para cruzamentos pelas laterais e finalização, com duelos entre duplas e trios ofensivos e defensivos.

A terceira etapa foi um coletivo de 20 minutos no campo sintético e Burse buscou organizar as ações defensivas e ofensivas. Por fim, o treinador fez mais 15 minutos de treino coletivo no gramado natural do campo 1.

Na tarde desta sesta sexta-feira, 8, o Vitória realiza a penúltima etapa da preparação para o jogo contra o São José-RS, neste domingo, 10, às 17h, no estádio Francisco Novelletto Neto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.