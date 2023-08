Para se manter na ponta , Vitória encara a Ponte Preta em Campinas

Hoje tem Leão da Barra em campo. Logo mais às 18h, o líder da Série B terá mais um importante compromisso fora de casa. O Vitória visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em confronto válido pela 20ª rodada.

O Vitória vive ótima fase. Campeão simbólico do primeiro turno da segundona após derrotar a Chapecoense por 1 a 0, no Barradão, o time de Léo Condé vem de três vitórias seguidas e soma 37 pontos ganhos. Além disso, faz a segunda melhor campanha como visitante.

A Macaca está de ânimo renovado com a chegada do técnico Pintado e busca se recuperar. Por outro lado, o time estacionou nos 22 pontos com o terceiro jogo seguido sem ganhar, caiu para a 13ª colocação, com 24 pontos ganhos, quatro a mais que a Chapecoense, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Vitória

O Vitória terá desfalques importantes para o jogo no interior paulista. Por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Camutanga cumpre suspensão. O volante Rodrigo Andrade voltou a sentir dores na panturrilha e está vetado, assim como o lateral-esquerdo Felipe Vieira, que pode ficar fora da equipe por um mês, além do atacante Osvaldo, que sentiu o músculo posterior da coxa. Todos estão em tratamento. A tendência é que a equipe seja escalada no 4-3-3, com variações a depender da situação do jogo.

Ponte

A equipe tem o pior ataque da Série B. Em 19 jogos disputados, Macaca marcou apenas 10 gols. A equipe terá o desfalque do zagueiro Mateus Silva, expulso no jogo contra o CRB.

FICHA TÉCNICA:

Ponte Preta x Vitória - 20ª rodada do Brasileirão da Série B

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campins (SP)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Lehi Sousa Silva (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN/FIFA)

Ponte Preta: Caíque França; Weverton, Edson, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Ramon Carvalho e Matheus Jesus; Tales, André e Igor Torres. Técnico: Pintado

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Yan Souto, Wagner Leonardo e Marcelo; Dudu, Gegê e Matheusinho; Mateus Gonçalves, Wellington Nem e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé