“Peço para o torcedor não largar a nossa mão”, pede Wellington Nem

Após derrota por 3 a 2 para o Náutico, em jogo realizado na última quinta-feira, 23, os jogadores do Vitória lamentaram a virada sofrida no Barradão e o momento difícil na temporada, onde a equipe briga para avançar no Campeonato Baiano e é o penúltimo colocado no Grupo A da Copa do Nordeste.

“Peço para o torcedor não largar a nossa mão e ficar junto com a gente para a gente sair dessa”, pediu o atacante Wellington Nem. A declaração foi dada após o apito final onde os torcedores vaiaram a apresentação da equipe e se manifestaram contra a diretoria do clube.

O capitão do time, o zagueiro Dankler reclamou dos gols sofridos na partida contra o time pernambucano. “Inadmissível tomar três gols de bola parada. Inaceitável isso, assumimos total responsabilidade nas derrotas. Precisamos melhorar o quanto antes”.

Na Copa do Nordeste, a situação do Vitória é complicada. O time ocupa a sétima colocação no Grupo A, com dois pontos conquistados e está com cinco pontos a menos que o Sampaio Corrêa, que possui sete pontos e é o primeiro time dentro da zona de classificação para a próxima fase.

No Baiano, o Rubro-Negro ocupa a quinta colocação com 11 pontos, um a menos que o Itabuna, e precisa vencer o jogo contra o Barcelona, no domingo, 26, às 16h, e torcer pelo tropeço do Dragão do Sul.