Para uma equipe chegar aos seus objetivos e conquistar títulos, além de regularidade no desempenho e nos resultados positivos, uma dose de sorte também pode ajudar muito. Objetivamente, em uma campanha de pontos corridos, sobretudo, é necessário vencer e torcer para o revés dos adversários diretos. Podemos chamar essa confluência de “pegada de campeão”.

O Vitória, desde o começo da Série B do Campeonato Brasileiro, tem unido esses dois elementos e não por acaso é o time que mais ocupou a liderança da competição.

Com 48 pontos conquistados em 25 rodadas, melhor ataque (36 gols) e saldo (17), o Leão da Barra está bem encaminhado no trajeto rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. A vantagem de três pontos sobre o segundo colocado, o Sport de Recife, garante uma folga de ao menos uma rodada, pois o Vitória é a equipe que mais venceu (15 vezes) entre as cinco primeiras. As outras quatro acumulam s 13 triunfos.



Mas o Rubro-Negro também tem contado com aquela combinação inesperada de resultados que contribui muito para essa diferença significativa em relação aos adversários diretos. Mesmo sem fazer uma campanha tão grandiosa no returno quanto no primeiro turno – quando, de saída, venceu logo os cinco primeiros jogos, somando 15 pontos sem nenhum gol sofrido – os resultados de Sport, e Novorizontino, sobretudo, têm colaborado para o reinado do Leão.



Enquanto o Vitória, com um jogador a menos, empatou com o Atlético Goianiense, dono de uma das melhores campanhas no segundo turno, o Sport perdeu em casa para o Ituano e o Novorizontino foi superado pelo CRB em Alagoas. Esses dois desfechos foram fundamentais para assegurar a vantagem e a posição bastante confortável do clube baiano na dianteira. Outros dois concorrentes diretos ao G-4, Criciúma e Vila Nova têm campanhas mais ou menos equivalentes no returno.



Apenas o Juventude, em crescimento contínuo, tem resultados melhores do que o Rubro-Negro no segundo turno – o que possibilitou a entrada da equipe gaúcha no G-4. Enquanto o Leão tem três triunfos, dois empates e uma derrota, o Alviverde tem quatro triunfos, um empate uma derrota no returno. Ou seja, somou dois pontos a mais nas últimas seis rodadas.



Para essa grande campanha no campeonato, o Vitória tem contado com praticamente todo o elenco. Com suspensões e lesões, os jogadores substitutos têm dado conta do recado. Essa força, segundo o técnico Léo Condé, tem sido um diferencial do time na Série B.

“Nós temos até três peças de boa qualidade em algumas posições. Quando a gente muda as peças, o time consegue manter o padrão. Não posso deixar de destacar a entrega dos atletas no cotidiano de trabalho. Por isso que estão sempre preparados. Mesmo os atletas que não vinham sendo muito utilizados, como Matheus Trindade e Thiago Lopes, conseguem ter um bom rendimento”, avaliou o treinador, em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Atlético Goianiense.

Variações

Uma outra característica positiva, ressaltada pelo comandante do Rubro-Negro, é a variação tática e de estratégias de jogo, de acordo com o adversário. Para o técnico, as equipes vão se estudando no decorrer do campeonato e os times que conseguem surpreender acabam conseguindo melhores resultados.

“Os jogadores estão sempre preparados para as diversas situações de jogo. Por conhecer bem a competição, sabemos que não podemos ser um time de uma nota só, você tem que alternar e se moldar a cada jogo”, acrescentou Condé, que considerou positiva a atuação do Vitória contra o Dragão.

O Rubro-Negro volta a entrar em campo na próxima sexta-feira para duelar com o Mirassol, no Barradão, pela 26ª rodada da Segundona. Com promessa de estádio lotado, o time buscará mais um passo rumo ao acesso e ao sonho do título.