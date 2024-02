"Perdemos por erro de arbitragem", dispara Fábio Mota após derrota | A TARDE

Após resultado negativo na partida desta quarta-feira, 31, quando o Esporte Clube Vitória perdeu por 1 a 0 para o Jequié, no Estádio Waldomiro Borges, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Baiano de 2024, o presidente Fábio Mota demonstrou muita insatisfação com a arbitragem do jogo. Torcida, jogadores, comissão e diretoria questionaram a anulação de um gol e um pênalti não marcado a favor do Leão da Barra.

A derrota impediu que o Vitória reassumisse a liderança da competição, o que fez com que a equipe comandada por Léo Condé caísse para o segundo lugar da tabela. O presidente Fábio Mota não deixou barato e fez duras críticas às decisões tomadas pelo árbitro Marielson Alves e pela assistente Patricia dos Reis em entrevista concedida à Rádio Sociedade: ‘’Foi uma cena revoltante. Quando terminou o jogo eu fui analisar os lances e é claro que não teve impedimento, além do pênalti, que foi escancarado”.

“Infelizmente, é claro e notório, que nós perdemos por erro de arbitragem. Você nunca me viu dando entrevista reclamando de arbitragem, mas hoje é a primeira vez, em dois anos e três meses de clube, que estou falando em uma rádio sobre isso. Tá escancarado”, salientou Mota.

O gestor também lamentou a derrota polêmica em uma competição de tiro curto, como é o Campeonato Baiano: “Nós vamos fazer uma representação na FBF, é o que nos resta, mas já fomos prejudicados e perdemos os três pontos, independente de afastarem ou não o árbitro e a bandeirinha”.

“O vestiário está completamente revoltado. Veja que Léo Condé saiu do temperamento. É a primeira vez que eu vejo ele assim em mais de um ano que ele está no Vitória”, destacou o presidente do Leão da Barra.

O próximo compromisso do Leão da Barra já acontece neste domingo, 4, contra o Altos-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, às 16h, em partida válida pela rodada de abertura da Copa do Nordeste.