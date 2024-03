"Primeiro objetivo alcançado", diz Condé após vaga na semifinal | A TARDE

O Vitória venceu o Itabuna na tarde deste domingo, 3, pela 9ª rodada do Campeonato Baiano e conquistou a classificação para a semifinal. O feito, que não aconteceu nas últimas cinco temporadas, recoloca o Rubro-Negro no caminho do protagonismo dentro do estado.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé enfatizou que o primeiro objetivo foi alcançado e agora o foco é seguir trabalhando para conquistar bons resultados nas próximas competições ao longo da temporada.

“A gente fica feliz de ter alcançado o primeiro objetivo, a classificação para a semifinal… Eu falei no início do ano, quando a gente se reapresentou, que a expectativa era do Vitória voltar a ser protagonista em todas as competições que ele fosse disputar. Então a gente não poderia pensar diferente de não classificar a equipe para a semifinal da competição. O primeiro objetivo foi alcançado, mas ainda temos coisas que a gente pretende alcançar a vaga na final, pretendemos buscar classificação para a fase final da Copa do Nordeste e naturalmente fazer um campeonato brasileiro consistente também”, afirmou o treinador.

O comandante rubro–negro avaliou a partida de sua equipe e entendeu que faltou tranquilidade na hora de definir as jogadas. Contra o rebaixado Itabuna, o Vitória não foi ameaçado em momento nenhum da partida.

“A gente fez um jogo bem equilibrado, não sofremos sustos na parte defensiva. Ofensivamente criamos boas situações de gols. Talvez um capricho maior, a gente poderia ter vencido o jogo com um placar mais elástico, com um pouco mais de tranquilidade, mas de um modo geral a gente controlou bem o jogo, criou volume, era o que a gente esperava para a partida de hoje e conseguimos rodar mais uma vez boa parte do elenco”, analisou Condé.

No próximo fim de semana a bola já rola para o primeiro jogo da semifinal contra o Barcelona, em Ilhéus, equipe que venceu o Leão na primeira fase. Condé fez um prognóstico do confronto e afirmou que a partir de agora começa um novo campeonato.

“Vamos enfrentar um bom adversário, que nos venceu na fase de classificação. Uma equipe bem treinada pelo Betinho. Vamos procurar se estruturar bem, analisar o que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado naquela partida, para que a gente possa chegar bem para esse primeiro jogo e depois também o jogo da volta no Barradão. Tem tudo para ser uma semifinal interessante e eu espero que a vitória possa ser consistente nos dois jogos para alcançar a classificação para o final do campeonato”, pontuou Condé.

“É um adversário que nos criou bastante dificuldade, nos venceu na fase de classificação, mas de qualquer forma agora é outro tipo de campeonato, a gente zera tudo, é meio a meio, 50% para cada um, a gente espera fazer as avaliações necessárias para que a gente possa chegar aqui no sábado, fazer um bom jogo e levar a decisão para o Barradão no outro final de semana”, concluiu o treinador.

Outros trechos da entrevista de Léo Condé:

Matheusinho e Daniel Junior juntos: "São alternativas que a gente está buscando, está criando, a gente tem muito pouco tempo de trabalho, de treinamento, são muitos jogos num intervalo curto, porém aos poucos a gente, nos jogos e em alguns treinamentos, a gente vai testar numa série de situações e como eu sempre falo, a gente vai sempre tentar buscar a melhor formação para que faça o Vitória vencedor."

Pedido da torcida por Fabio Soares: "O torcedor sempre quer todo mundo em campo, ele pediu uns sete, mas eu só posso colocar cinco, mas o Fabio é um jogador que eu gosto muito, tem muito potencial, joga numa função onde eu tinha o Mateus Gonçalves e o Zé Hugo, são dois jogadores que são sempre muito utilizados, mas eu não tenho a menor dúvida que ao longo da temporada o Fabio vai amadurecendo um pouco mais e vai naturalmente galgando o espaço na equipe e eu acredito que a gente tendo a calma necessária e a leitura ali dos momentos que a gente pode ajudá-lo a evoluir, eu tenho bastante convicção que o Fabio vai ser um dos grandes jogadores aí do vitória e do futebol brasileiro."

Poupar jogadores na segunda etapa: "É um pouco de tudo. É claro que o foco era totalmente fazer o resultado positivo aqui hoje, a gente entrou muito forte, criamos inúmeras situações de gols, o gol até demorou um pouquinho a acontecer, depois no final do primeiro tempo a gente caiu um pouco o nosso ritmo, no intervalo eu cobrei dos jogadores que no futebol não pode facilitar, tinha que voltar forte para o segundo tempo, independente de fazer o gol ou não, mas tinha que voltar forte e a gente voltou, conseguiu fazer o segundo gol e ao mesmo tempo rodar um pouco o elenco, eu acho que a gente conseguiu atingir todos os objetivos nessa partida de hoje.

Rodar elenco no meio de semana: "Vamos avaliar as condições de cada atleta, a gente quer sim subir na tabela de classificação da Copa do Nordeste também, mas é claro que uma semifinal muito próxima, o jogo a princípio me parece que vai ser no sábado, a gente tem que ter o cuidado sim com alguns atletas que possivelmente vão fazer os três jogos no intervalo de seis dias.