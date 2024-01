“Quero fazer minha história aqui”, resume atacante Luan | A TARDE

Buscando reencontrar o seu melhor futebol, quando foi eleito o ‘Rei da América’, o atacante Luan desembarcou na tarde desta segunda-feira, 15, e falou da oportunidade dada pelo Vitória para retomar a sua carreira.

“Feliz demais pelo apoio de cada um que está aqui. Vamos para cima”, comentou o atacante do Rubro-Negro.

O jogador ainda falou da sequência de jogos que espera ter com a camisa do Leão da Barra.

“Tava indo para todos os jogos. O time do Grêmio estava muito bem, eu fiz parte desta campanha. Mas passou e agora quero fazer minha história aqui”.

Com 30 anos, Luan chega ao elenco do time baiano com a pressão de ter atuado em 16 partidas nas últimas duas temporadas, além, de ter acumulado problemas extracampos que o fez ser emprestado pelo Corinthians para o Santos e por último voltou para o Grêmio, onde tentou retomar o desempenho que o fez ser conhecido no cenário nacional.