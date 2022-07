Rafinha treina separado e segue como dúvida contra o ABC

O penúltimo dia de treinamento antes do confronto com o ABC, neste domingo, 31, foi realizado no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura, na tarde desta sexta-feira, 29. Principal dúvida, o atacante Rafinha foi ao gramado, mas treinou separado do elenco.

Em campo, com atividades mais leves, o técnico João Burse montou um treino tático para preparar as estratégias de jogo. Inicialmente, os jogadores se apresentaram às 14h30 e um grupo foi encaminhado ao centro de fisiologia para o exame de termografia, que utiliza o infravermelho para detectar lesões musculares.

Logo na sequência, todos assistiram a um vídeo com análise sobre o ABC. Os jogadores ainda fizeram um trabalho na academia antes de seguir para o campo do CT.

No gramado, as atividades ficaram por conta de treinos de finalização e posicionamento defensivo. Por fim, Burse fez um treinamento tático com foco nas estratégias contra o Alvinegro Potiguar.

O Leão enfrenta o ABC neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ingressos para a partida ainda estão disponíveis.