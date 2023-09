Recuperado de lesão, Osvaldo se diz "pronto" para voltar a ser titular

A preocupação com a parte física é de extrema importância para um atleta, principalmente após uma lesão, como foi o caso de Osvaldo. Aos 36 anos, o atacante vinha sendo o principal destaque ofensivo do Vitória na Série B, mas ficou fora da equipe por um mês e quer a vaga no time titular de volta.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 5, o atacante disse ter sentido a parte física, pelo tempo que ficou parado, mas garantiu estar pronto para voltar a equipe quando o técnico Léo Condé optar por ele.

“Eu fiquei quase um mês parado, então você acaba sentindo a parte física, mas fiquei duas semanas trabalhando para chegar ao meu melhor e estou pronto para ajudar o professor Léo Condé. Feliz em poder estar retornando da lesão, não é fácil parar de jogar quando você tem uma sequência na temporada”, disse Osvaldo.

Antes de se lesionar, Osvaldo foi titular em 18 jogos do Vitória na Série B e contabilizou três gols marcados e seis assistências. Recuperado, ele entrou no decorrer do segundo tempo contra Atlético-GO e Mirassol, ambos terminaram em 0 a 0. Contra o CRB, próximo adversário do Rubro-Negro, Osvaldo ainda não sabe se será titular.

“O professor Léo sempre estuda os adversários antes dos jogos, faz os trabalhos focados na equipe adversária. Não sei qual o planejamento dele para esse jogo, não sei se vai me colocar desde o início, mas estou à disposição, trabalhando bastante e quem sabe eu possa iniciar e fazer aquilo que vinha fazendo antes de machucar”, declarou o atacante.

Com o acesso para a elite do futebol brasileiro cada vez mais próximo, o jogador analisou que o grupo do Vitória é um dos principais fatores para a boa campanha da equipe na Série B.

“Nosso grupo é muito trabalhador, tem uma boa mescla entre jovens e mais experientes. Não tem vaidade, todo mundo quer trabalhar, quer melhorar. Sabemos que tem muita água para andar no rio, mas tenho certeza que estamos no caminho certo, e o torcedor pode esperar que vamos continuar lutando para conseguir a vaga na Série A o mais rápido possível”, completou Osvaldo.

O próximo compromisso do Vitória é na rodada 27,contra o CRB, fora de casa. O Rubro-Negro vai até Maceió no domingo, 10, encarar os alagoanos no estádio Rei Pelé. A bola rola a partir das 18h.