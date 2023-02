Reservas do Vitória participam de coletivo em reapresentação no CT

Após o revés sofrido contra o Náutico, na quinta-feira, pela Copa do Nordeste, o elenco do Vitória já se reapresentou nesta sexta-feira, 24, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura.

Como de costume, os titulares do último duelo não foram para o campo e fizeram apenas trabalhos regenerativos. Por terem entrado em campo logo após o intervalo, o lateral-direito Railan e o volante Pedro Bicalho também compuseram o grupo.

Enquanto isso, após o aquecimento, os reservas participaram de um coletivo contra uma equipe composta por atletas profissionais e sub-20. Com dois gols de Trellez, o time composto pelos suplentes venceram a atividade pelo placar de 2 a 1. Alisson Santos descontou para o grupo mesclado.

A equipe formou com: Dalton; Ruan Nascimento, Marco Antônio, João Victor e João Lucas; Charlys, Eduardo e Wellington Nem; Nicolas Dibble, Santiago Trellez e Rafinha.

Com uma lesão muscular, o meia Gegê correu em torno dos campos supervisionado pelo departamento médico. O volante Rodrigo Andrade, acusando dores na panturrilha, fez tratamento e será avaliado neste sábado.

A equipe volta a jogar domingo, 26, contra o Barcelona de Ilhéus, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano. O Leão precisa de uma combinação de resultados para avançar na competição.