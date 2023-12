Reunião que vota orçamento do Vitória para 2024 acontece nesta segunda | A TARDE

A reunião do Conselho Deliberativo que pode aprovar o orçamento do Vitória acontece na noite desta segunda-feira, 18, no Estacionamento da Diretoria, localizado no Estádio Manoel Barradas (Barradão).

O valor que será apresentado pelo presidente do clube, Fábio Mota, será de R$ 218 milhões, considerado o maior da história do clube. Com a aprovação, o Vitória poderá confirmar as negociações que já têm apalavradas.

Em entrevistas, o mandatário rubro-negro afirma que já acertou com seis reforços para a temporada, sendo dois deles estrangeiros.

O volante Willian Henrique, que estava no Goiás, o atacante Caio Dantas, que estava no Vila Nova-GO, e o lateral-esquerdo Patric Calmon, que estava no Cuiabá, estariam entre os novos reforços.

Outros especulações chegaram a surgir, como o goleiro Caíque França, os laterais-esquerdos Victor Luis e Matheus Bidu, e o zagueiro David Luiz.