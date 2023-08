Rodrigo Andrade treina e pode ficar à disposição contra a Chapecoense

O Vitória deu início a preparação para pegar a Chapecoense, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade na atividade foi o volante Rodrigo Andrade, que participou do coletivo com os atletas reservas.

Os jogadores que atuaram em Recife realizaram atividades de ordem regenerativa, para recuperação física. O outro grupo esteve com o técnico Léo Condé, armou três times com seis jogadores cada e orientou um trabalho de posse de bola em campo reduzido.

Logo depois no treino coletivo, foi montado dois times com nove jogadores e o volante Rodrigo Andrade como coringa. Depois, 10 x 10 e com Rodrigo trabalhando sem estar na função de coringa.

Marco Antônio, Matheus Trindade e Zeca treinaram separadamente. Léo Gomes deu volta em torno dos campos, enquanto Pablo Diogo seguiu com o tratamento da contusão na panturrilha.

Vitória e Chapecoense se enfrentam na próxima segunda-feira, 24, ás 19h, no Barradão. O Leão da Barra lidera a Segundona nacional, com 34 pontos somados.