Rodrigo Andrade vira dúvida para jogo contra o Barcelona

Precisando vencer o Barcelona e torcer para tropeço de ao menos um adversário, o técnico Léo Condé vai aguardar o departamento médico do Vitória para saber se vai contar com todo o elenco para o duelo que pode valer a classificação para a fase semifinal do Campeonato Baiano.

A dúvida recai sobre o volante Rodrigo Andrade, que deixou o campo no intervalo do jogo contra o Náutico.

“Rodrigo Andrade sentiu a panturrilha. É torcer para que não seja nada grave”, disse o técnico Léo Condé durante entrevista coletiva realizada após a derrota para o time pernambucano.

Caso Andrade não tenha condições de entrar em campo na última rodada do estadual, Pedro Bicalho deve ser utilizado no time titular. A confirmação só deve ocorrer após a reapresentação da equipe programada para a tarde desta sexta-feira, 24.