Rubro-Negro vai em busca da primeira vitória na Copa do Nordeste

Ainda sem vencer na Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta neste sábado, 18, de Carnaval, no Barradão o ABC pela 4ª rodada da fase de grupos da competição.

O Rubro-Negro jogou três partidas pelo Nordestão e somou apenas um ponto e ocupa no momento a 7ª colocação do Grupo A, que tem o Fortaleza como líder com 12 pontos.

A equipe rubro-negra vem de derrota por 2 a 1 diante do Sergipe, na última quarta-feira, 15, e agora busca vencer a primeira no campeonato contra um adversário que está bem na competição e que venceu seus últimos 7 jogos que fez na temporada.

O Vitória hoje contará com o reforço de Wellington Nem, que teve seu nome publicado no BID-E na última quinta-feira, 16.

O zagueiro Dankler também reforça a equipe, já que não participou da última partida por conta que estava cumprindo suspensão do jogo que foi expulso contra o CSA.

Por outro lado, o Leão da Barra não vai contar com Santiago Tréllez que foi expulso contra o Sergipe e cumprirá suspensão.