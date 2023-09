Sem Zeca, lesionado, Vitória treina de olho no CRB

Focado no confronto da 27ª rodada da Série B, contra o CRB, o Vitória segue cumprindo a programação de treinos da semana. A partida está marcada para as 18h de domingo, 10, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Nesta quarta-feira, 6, o Rubro-Negro teve a baixa do capitão Zeca, que foi diagnosticado com uma contusão no músculo anterior da coxa direita.

A primeira atividade do dia foi um aquecimento com a coordenação do preparador físico Diego Kami Mura. Na sequência, os jogadores treinaram cruzamentos, finalizações e ajuste do tempo de bola. Por fim, a equipe realizou uma atividade em campo reduzido, com três times de nove jogadores cada.

Com o diagnóstico de contusão, o lateral-direito Zeca fez tratamento especial em aparelho adequado para estágios iniciais de reeducação pós-lesão e não teve a previsão de retorno divulgada pelo clube. Já o meia Giovanni Augusto realizou trabalho específico na academia do clube, enquanto Matheusinho, que não treinou na terça-feira, treinou normalmente e deve estar apto para o jogo contra o CRB.

O elenco rubro-negro volta a campo na tarde desta quinta-feira, 7, para seguir a preparação para o duelo contra o CRB que, apesar de ser fora de casa, deve contar com o apoio de muitos torcedores do Vitória nas arquibancadas.