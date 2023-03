Somente goleiros trabalham com bola em reapresentação do Vitória

Após voltar a vencer na temporada, o Vitória já se reapresentou, nesta quinta-feira, 9, no CT Manoel Pontes Tanajura, com foco na partida da semana que vem, contra o Campinense, pelo fechamento da participação rubro-negra na Copa do Nordeste.

Com oito jogos disputados, o Leão venceu apenas um, empatou outros quatro e perdeu três. Assim, o time comandado por Léo Condé soma apenas sete pontos e não tem mais chances de avançar na competição.

Nesta quinta, apenas os goleiros do elenco foram para o gramado e treinaram com bola. Os demais ficaram com os preparadores físicos para um trabalho na academia de musculação e, em seguida, fizeram exercícios físicos no campo 1 do CT. Os titulares realizaram trabalhos regenerativos.

O atacante Rafinha, o volante Rodrigo Andrade e os laterais-esquerdos Vicente e Guilherme Lazaroni, todos com problemas musculares, fizeram tratamento na fisioterapia. O volante Léo Gomes foi liberado porque ainda se recupera do quadro gripal.

Na manhã desta sexta-feira, 10, o elenco rubro-negro volta ao batente, onde segue a preparação para enfrentar o time de Campina Grande.