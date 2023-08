Terceiro cartão amarelo tira Camutanga de jogo contra a Ponte Preta

O técnico Léo Condé ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Vitória, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão. Camutanga recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo de 1 a 0 sobre a Chapecoense e cumprirá, pela segunda vez, suspensão automática no confronto contra a Ponte Preta, às 18h de domingo, 30.

Com o desfalque do zagueiro, Condé terá apenas três opções para a posição na partida contra a Ponte Preta. Além de Wagner Leonardo, titular absoluto, João Victor e Yan Souto estão à disposição.

Além de João Victor e Yan Souto, o volante Charlys, da base, vem treinando como zagueiro e foi relacionado para o jogo contra o Sport, na 18ª rodada. Léo Condé terá a semana cheia de preparação para definir quem será o titular no sistema defensivo rubro-negro.