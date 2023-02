Thiago Lopes reconhece momento ruim, mas pondera: "Tudo pode mudar"

No último domingo, 26, o Vitória foi eliminado mais uma vez na primeira fase do Campeonato Baiano, pela quinta vez consecutiva. Mas, como no futebol não há tempo para lamentações, o Rubro-Negro já tem compromisso importante na próxima quarta-feira, 1, contra o Nova Iguaçu pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 27, na sala de imprensa do CT Manoel Pontes Tanajura, o meio-campista Thiago Lopes falou sobre a partida decisiva pelo certame nacional. Nas palavras dele, apesar do grupo estar "tranquilo", o confronto será encarado como o "mais importante" para o clube.

“Quarta-feira vai ser o jogo mais importante do clube. Mas a gente está tranquilo, tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo, que os meninos têm comprado essa ideia, que não é um momento bom, mas tudo pode mudar na quarta-feira e começar a vir uma sequência de vitórias”, disse Thiago Lopes.

Sobre possíveis reforços que podem estar chegando ao Rubro-Negro baiano, o meia falou que entende a necessidade, a partir do momento em que os resultados não estão aparecendo.

“Quando os resultados não vêm, é normal ter a pressão da torcida para que venham trazer vários jogadores, que a própria diretoria diga que vai trazer vários jogadores, mas temos convicção que vamos tirar o Vitória dessa situação, buscar os resultados. Que os jogadores possam vir para ajudar, agregar. Pelo clube, pela estrutura, clube grande, isso é normal, euforia da torcida, mas vamos trabalhar para dar a volta por cima”, comentou.

Ao ser perguntado se já está 100% fisicamente, o meia do Vitória afirmou que ainda existe o que melhorar, mas que vai trabalhar para ficar o mais rápido possível.



“Ainda preciso melhorar fisicamente, me cobro muito porque, se não me engano, estou indo para o sexto jogo, descanso tem sido muito curto, ainda sinto esse ritmo, tendo primeira sequência após minha cirurgia, sinto um pouco, mas tenho certeza que daqui a alguns jogos estarei inteiro, sim”, completou Thiago Lopes.