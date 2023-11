Time do Vitória treina nesta sexta visando partida contra o Juventude | A TARDE

O Vitória fez mais um treino nesta sexta-feira,27, visando a partida contra o Juventude, que acontece no próximo domingo, 29, no estádio Manoel Barradas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Léo Condé praticamente deixou a equipe pronta para o próximo duelo.



Neste sábado, 28, véspera do jogo, o treinador vai fazer os últimos ajustes no campo 2 do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. Após o treino pela manhã, os convocados já ficam concentrados na chácara Vidigal Guimarães, anexa ao Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz.

Com o grupo focado em mais um importante jogo, as atividades desta sexta-feira começaram com o pré-treino na academia de musculação. Na sequência, a comissão técnica apresentou um vídeo com análise sobre o adversário, preparado pelo pessoal do setor de inteligência.

Já no gramado do Barradão, houve o aquecimento comandado pelo preparador físico Diego Kami Mura. Prosseguindo, Léo reuniu o grupo, e usando o quadro magnético móvel, explicou a dinâmica do trabalho da tarde.

Os jogadores que ficaram de fora do tático participaram de um trabalho físico-recreativo com Diego Kami Mura na área externa do gramado principal.