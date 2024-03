Treino na Toca conta com Iury Castilho e Léo Gamalho em transição | A TARDE

O elenco do Vitória prosseguiu com as atividades de preparação com foco na partida contra o Itabuna, marcado para o próximo domingo, 3, às 16h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

Os atletas que participaram do coletivo contra o time Sub-20 no dia anterior, realizaram atividades na academia e finalizaram a parte física com o preparador Diego Kami Mura, que ministrou um jogo em campo reduzido.

Os jogadores considerados titulares e os jogadores da base Fábio Soares, Renato e Luís Miguel, que estão integrados ao time principal, participaram do trabalho comandado pelo técnico Léo Condé. Os atletas aprimoraram finalizações a gol com cruzamentos, ataque contra defesa e movimentações defensivas com bola aérea.

No fim da atividade, parte do elenco treinou cobranças de pênaltis e falta , sendo supervisionados pelos assistentes Renato Negrão e Ricardo Amadeu. Em transição, os atacantes Iury Castilho e Léo Gamalho trabalharam com o preparador físico assistente com Vinícius Franco.

Acometido de lesão muscularna parte anterior da coxa direita, o atacante Everaldo segue em tratamento no departamento médico rubro-negro. O grupo volta as atividade na tarde desta quinta-feira, 29, na Toca do Leão.