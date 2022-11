Três nomes surgem como pretendidos pelo Vitória para 2023

Apesar de ainda não poder inscrever nenhum atleta, por conta dos transferban, o Vitória segue se movimentando no mercado e buscando contratações visando a temporada 2023. Os laterais Railan e Hereda e o meia Diego Torre surgem como nomes especulados para acertar com o Leão da Barra.

O presidente Fábio Mota chegou a declarar que espera resolver os débitos com o Boca Júniors e Universidad Católica antes da apresentação do elenco para a próxima temporada, programado para os dias 28 e 29 de novembro.

Entre os nomes especulados estão os laterais Railan da equipe do Vila Nova-GO. O jogador de 22 anos começou a carreira na divisão de base do Jacuipense e depois passou no Bahia. Na categoria de profissionais jogou no Leão Grená e atuou em 15 oportunidades na Série B pelo time goiano, dando duas assistências para gol.

Outro lateral que surge como possibilidade de defender a camisa do Rubro-Negro, é Hereda. Jogador baiano, nascido em Camaçari, atua no Náutico desde 2017, porém em 2022 o jogador teve que passar por uma intervenção cirúrgica após ter constatada uma lesão no menisco e voltou a ser relacionado nas últimas partidas do time pernambucano.

Saindo da lateral, outro setor que teve um jogador especulado foi no meio de campo. O jogador Diego Torres, de 31 anos, é a bola da vez no campo das possibilidades. O atleta argentino começou a carreira no Chacarita Jrs, passou pelo Alumni de Villa María e a última equipe argentina que ele defendeu foi o Estudiantes de Caseros. Na sequência foi para o Chile onde defendeu o Deporte Iquique. No Brasil atuou na Chapecoense, de 2018 a 2020, depois foi transferido para o CRB, jogou de 2020 a 2022, e no Novorizontino, onde foi contratado para disputar a Série B e já fez três gols e deu três assistências.

Apesar dos nomes especulados, o Vitória não confirma nenhum dos nomes. Até o momento, a diretoria do clube confirmou as renovações de Dalton, Léo Gomes, Rafinha e Santiago Tréllez.