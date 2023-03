“Vamos pagar essa conta vencendo os jogos”, diz Osvaldo

Após conquistar a primeira vitória na Copa do Nordeste, ao vencer o Ceará por 2 a 0, os jogadores do Vitória deixaram o gramado do Barradão aliviados e prometendo um desempenho melhor na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe é muito pressionada e sofre com críticas da torcida por conta das eliminações na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Baiano, em todas na primeira fase.

“A gente tem consciência de que precisamos pagar essa conta e a gente só consegue isso vencendo os jogos. Temos condições de melhorar e temos alguns dias para chegar forte na Série B”, destacou o atacante Osvaldo na saída do campo após vencer o Ceará.

Outro atleta que falou do período sem jogo para buscar evolução foi o atacante Wellington Nem. “Controlamos o jogo e tivemos um grande resultado. A gente vai trabalhar quietinho para começar bem a Série B”.

Antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que será contra a Ponte Preta, o time entra em campo com o Campinense, pela última rodada da Copa do Nordeste.