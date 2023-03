Vitória acerta com Ítalo Rodrigues para cargo de diretor de futebol

O Vitória já tem um novo nome para substituir Edgard Montemor, como diretor de futebol. Ítalo Rodrigues estava no futebol paraguaio e foi oficializado pelo clube baiano na noite deste domingo, 12. A chegada do profissional a Salvador está prevista para terça-feira, 14.

Formado em Educação Física, o profissional trabalhou por quase 10 anos no Náutico, onde acumulou diversas funções até chegar ao cargo de executivo de futebol, em 2016. Ele deixou o clube pernambucano em 2020.

Em seguida, trabalhou no Paysandu e CSA, até ser contratado nesta termporada pelo Tacuary, clube da primeira divisão paraguaia. Atualmente, a equipe dirigida por Italo Rodrigues ocupa a lanterna do torneio nacional.

Com a chegada do diretor de futebol, o Vitória vive a expectativa de ser feita a reformulação no plantel que irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série B.