Vitória avança na preparação para pegar a Chapecoense

O elenco do Vitória avançou na preparação para o compromisso diante da Chapecoense, válido pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé promoveu um treino tático na manhã deste sábado, 22.

Com os portões fechados a imprensa, o treinador Rubro-Negro montou a equipe que vai encarar os catarinenses. Ele ministrou trabalhos de saída de bola e aplicou a estratégia aos 11 iniciais que irão a campo.

Com participação de Zeca, Léo Gomes, Dionísio e Marco Antônio, a outra parte do grupo aprimorou cruzamentos ofensivos e finalizações a gol. O único fora da atividade foi Pablo Diogo, que deu continuidade ao tratamento da lesão na panturrilha.

O grupo encerra a preparação na manhã deste domingo, 23, véspera do jogo, e de imediato entra em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.