Vitória bate AAB e conquista título baiano de basquete da capital

O Vitória conquistou o título de Salvador do Campeonato Baiano de Basquete, depois de vencer o AAB pelo placar de 82 x 57, na noite desta quinta-feira, 10, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, no bairro de Cajazeiras 10. O Leão agora se classifica para disputar a final estadual da competição.

O Vitória dominou a partida com certa facilidade desde o primeiro tempo. Destaque para o ala Edu Mariano, de 39 anos e um dos líderes do grupo, que teve atuação de gala na noite desta quinta. Até aqui, o time de basquete Rubro-Negro segue invicto.

A disputa do título estadual acontecerá com outros três times campeões, que irão representar as regiões Norte (Senhor do Bonfim), Sul (Ilhéus) e Oeste (Luís Eduardo) do estado da Bahia.