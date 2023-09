Vitória começa a preparação para o jogo contra o CRB nesta segunda

Após aproveitar o domingo de folga, o time do Vitória iniciará sua preparação nesta segunda-feira, 4, visando ao próximo confronto em Maceió, que ocorrerá no domingo, 10, às 18 horas, no estádio Rei Pelé, contra o CRB, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O cronograma estabelecido pela equipe técnica de Léo Condé inclui seis sessões de treinamento antes da viagem para a capital alagoana no sábado.

Acompanhe, abaixo, a programação:

SEGUNDA-FEIRA, 4

Manhã: Repouso

15 horas: Apresentação

16 horas: Treino na academia de musculação





TERÇA-FEIRA, 5

Manhã: Repouso

15 horas: Apresentação

16 horas: Treino no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura



QUARTA-FEIRA, 6

Manhã : Repouso

15 horas: Apresentação

16 horas: Treino no campo do Barradão



QUINTA-FEIRA, 7

Manhã: Repouso

15 horas: Apresentação

16 horas: Treino no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura



SEXTA-FEIRA, 8

Manhã: Repouso

15 horas: Apresentação

16 horas: Treino no campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura



SÁBADO, 9

8h30: Apresentação

9h: Treino no CT Manoel Pontes Tanajura

Tarde: Repouso



DOMINGO, 10

Manhã: Repouso

Tarde: Repouso