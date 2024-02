Vitória conta com Barradão como trunfo para superar momento ruim | A TARDE

Depois de iniciar bem a temporada, vencendo os dois primeiros compromissos, a fase do Vitória mudou e a equipe conseguiu vencer apenas mais uma das cinco partidas seguintes. Nos outros quatro jogos, duas derrotas e dois empates. Já são três jogos seguidos sem fazer um único gol. Em comum, em todos esses resultados negativos, está o fato de o time ter atuado longe do Barradão. Justamente por isso, o treinador Léo Condé confia na volta para casa para que o momento do Leão torne a melhorar.

“Vamos passar a ter mais jogos em casa. De sete jogos na temporada, foram cinco longe do Barradão. E a nossa expectativa é que, agora, jogando no Barradão, e talvez em alguns campos melhores, a gente consiga desenvolver aquele futebol que o torcedor está acostumado”, disse Léo Condé, na entrevista coletiva de quarta-feira, após o empate sem gols com o Jacobina pelo Campeonato Baiano, em que o Vitória está na terceira colocação, com 10 pontos.

De fato, todos os resultados negativos da temporada até o momento aconteceram longe do Barradão. Se fora de casa, o Vitória já acumula quatro jogos consecutivos sem vencer, como mandante a história é diferente e o Leão tem 100% de aproveitamento nos dois únicos jogos. A boa notícia é que o clube fará quatro dos próximos cinco jogos no Manoel Barradas.

O primeiro deles será amanhã, às 19 horas, contra o ABC, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Na primeira, o Vitória empatou sem gols com o Altos, no Piauí. Depois, o Leão voltará a atuar como visitante contra a Juazeirense, também pelo regional, no dia 14, antes de mais três jogos no Barradão: o Ba-vi, no dia 18, contra o Atlético de Alagoinhas, no dia 24, ambos pelo estadual, além do Náutico, pelo regional, no dia 28.

Somando com a Série B do ano passado, o Vitória acumula três vitórias consecutivas no Barradão. São 15 partidas de invencibilidade em casa, com 12 resultados positivos e três empates. A última derrota como mandante aconteceu em 11 de junho do ano passado, para o Criciúma, ainda no primeiro turno do Brasileiro. Em toda a competição, foram apenas duas derrotas em Salvador, vencendo 14 e empatando três das outras partidas, com aproveitamento de 78,9% dos pontos disputados.

Reforço da arquibancada

Para voltar a vencer, além de confiar na força do Barradão, o treinador Léo Condé espera que a equipe repita o comportamento de parte do jogo contra o Jacobina pelo estadual. “Fizemos um segundo tempo muito forte, pressionamos muito o adversário, criamos inúmeras situações de gols, inclusive um pênalti e não conseguimos fazer. Acho que em alguns lances nos precipitamos, mas não faltou atitude da equipe. Apesar de não termos feito gol, o segundo tempo foi muito bom”, disse.

A novidade do treino de ontem foi o retorno do volante Rodrigo Andrade, recuperado da lesão muscular. Ele pode ser uma das novidades no jogo de amanhã. Na coletiva, Condé reconheceu o bom momento de Zé Hugo, que pode ser outro a aparecer entre os 11.