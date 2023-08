Vitória cumpre plano de jogo e deixa Condé "feliz" com atuação do time

O Vitória entrou em campo pela Série B na noite desta sexta-feira, 18, e superou mais um adversário. O Botafogo-SP veio até o Barradão e viu o Rubro-Negro vencer por 2 a 0 com autoridade, em jogo da 24ª rodada. Os gols foram marcados pelos atacantes Léo Gamalho e Iury Castilho.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou que a equipe conseguiu cumprir a estratégia preparada para a partida e se mostrou satisfeito com o resultado que recolocou o Vitória na liderança da Série B.

“Hoje, diante do que estudamos, o plano era ter a posse de bola para quebrar as linhas de marcação. Conseguimos fazer isso na maior parte do jogo. Criamos chances desde o primeiro tempo. No intervalo só fizemos alguns ajustes de posicionamento. A gente voltou bem e conseguimos fazer os dois gols. Ficamos felizes pela vitória e pela atuação da equipe”, disse o comandante rubro-negro.

Zé Hugo, que entrou no decorrer da segunda etapa, conseguiu contribuir com a equipe com duas assistências, uma delas em seu primeiro lance dentro de campo. Condé ressaltou a importância do jovem atacante para o elenco e garantiu que a oscilação é normal.

“É normal a equipe e jogadores oscilarem. Zé Hugo teve um início muito bom, depois caiu um pouco, buscou o espaço dele. É um jogador que vem sendo muito importante para a gente. Hoje entrou e participou de dois gols”, avaliou o treinador.

Condé ainda reforçou que o grupo está unido em busca do objetivo, que é terminar a Série B entre os quatro primeiros para garantir a vaga na elite do futebol nacional em 2024.

“Uma das grandes forças nossa é justamente a união desse grupo. Não tem vaidade. A gente roda muito o elenco na competição, mudando sistema de jogo, jogadores e características. Aí vem a questão do elenco. Temos que dar atenção para todos”, concluiu o professor.

O próximo compromisso do Vitória é no domingo da semana que vem, 27, diante do Atlético-GO, em Goiânia. A bola rola a partir das 18h, no estádio Antônio Accioly, em jogo da 25ª rodada do Brasileirão Série B.