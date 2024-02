Vitória dá folga aos titulares e treina apenas com os reservas no CT | A TARDE

Na madrugada desta quinta-feira (8), por volta das 4h30, o ônibus da equipe do Vitória estacionou em frente à concentração Vidigal Guimarães, situada no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. O time retornou de Jacobina depois de uma viagem tranquila, após o empate sem gols contra a equipe local, em jogo válido pela sexta rodada da fase inicial do Campeonato Baiano.

Com 10 pontos conquistados, o Vitória se encontra na terceira posição dentro do G-4 e agora terá um intervalo no Baiano, voltando a jogar somente no dia 18, quando enfrentará o clássico BA-VI, com a presença de apenas uma torcida, no Barradão.

Entretanto, antes desse compromisso, no sábado de Carnaval, a equipe terá seu segundo embate pela Copa do Nordeste. Diante de sua torcida no Barradão, o Vitória enfrentará o ABC de Natal às 19 horas.

Após a chegada, os jogadores foram dispensados. Aqueles que iniciaram a partida ganharam folga, enquanto os demais têm reapresentação marcada para as 15 horas no CT Manoel Pontes Tanajura.

Na sexta-feira (9), está previsto um treinamento à tarde no campo Bebeto Gama do CTMPT, seguido de concentração.

Após cumprir suspensão por ter sido expulso em uma partida pelo Campeonato Baiano, o lateral-esquerdo Patric Calmon está liberado para atuar neste sábado.