Vitória deve ter seis desfalques para a partida contra o Botafogo-SP

O Vitória vai precisar se reinventar para a partida desta sexta-feira, 18, contra o Botafogo-SP, no Barradão, pela sequência do Brasileirão Série B. Ao todo, o Leão terá seis desfalques para o duelo contra o Pantera.

Expulsos no fim do jogo contra o Ceará, o volante Johnny Lucas e o atacante Wellington Nem são desfalques garantidos, assim como Dudu, Yan Souto e Camutanga, que receberam o terceiro cartão amarelo.

Com uma suspeita de fratura na região da costela, o meia Giovanni Augusto também é uma provável baixa na partida. O atacante Iury Castilho deixou o campo com dores e será avaliado ao longo da semana.

Durante coletiva, o técnico Léo Condé escondeu os possíveis substitutos dos atletas que vão ficar de fora do duelo contra o time do interior de São Paulo.

“Vamos ter que aguardar a semana, mas temos um elenco com 35 atletas. Acho que conseguimos aproveitar os jogadores que aqui estão, mas sempre estamos monitorando as categorias de base. Ainda é um pouco precoce, mas quero ter a oportunidade de resgatar esse trabalho na base. Mas é um processo demorado. Para o jogo contra o Botafogo vamos avaliar e tentar escalar uma equipe competitiva”, desconversou.

Em contrapartida, fica a expectativa do retorno do volante Rodrigo Andrade e do atacante Osvaldo, que já estão em processo final de recuperação.