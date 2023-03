Vitória é eliminado na Copa do Brasil sub-17 na primeira fase

O Vitória vive um momento ruim na temporada 2023. Além do time profissional, que acumula três eliminações (Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil), a equipe sub-17 deu adeus a briga do título da Copa do Brasil da categoria ao perder, nos pênaltis, após o empate sem gols nos 90 minutos, em partida realizada nesta quarta-feira, 8, no Barradão.

O Rubro-Negro tentou alcançar o resultado positivo durante o tempo normal, porém, a decisão da vaga acabou acontecendo na disputa das penalidades. O Alvinegro de Natal conseguiu ser mais competente ao assinalar quatro gols e o Leão da Barra só converteu em três oportunidades, deixando o time baiano fora da competição.

Vale lembrar que o time era o único representante do estado e tentava repertir a façanha de 2015, quando conquistou o título da competição, na ocasião o treinador João Burse comandava a equipe.