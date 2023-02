Vitória empata com o ABC e se complica na Copa do Nordeste

Em partida ocorrida em pleno sábado de Carnaval, Vitória e ABC ficaram no empate por 1 a 1 diante dos poucos mais de 4 mil pagantes que compareceram ao Barradão.

O Rubro-Negro saiu atrás do marcador, mas empatou a partida com o atacante Osvaldo, na segunda etapa.

Com o resultado, o Vitória chegou aos dois pontos e subiu momentaneamente para a sexta colocação do Grupo A com quatro partidas disputadas.

O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Náutico, na próxima quinta-feira, 23, no Barradão. Com sete pontos, o ABC ocupa a terceira posição no Grupo B.

O jogo

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, os dois gols da partida saíram na etapa complementar, que começou com o ABC assustando.

Após cruzamento e confusão na defesa do Vitória, Rafael Silva perdeu a oportunidade de abrir o marcador. Na sobra, Alemão finalizou de longe e errou a meta.

O gol do ABC aconteceu aos 13 minutos, quando Richardson aproveitou cruzamento de Alemão para colocar o clube visitante em vantagem no Barradão.

Mesmo com o ABC tentando diminuir os espaços, o Vitória empatou. Aos 34 minutos, Eduardo acertou bom cruzamento para Osvaldo, que finalizou de cabeça e deixou tudo igual no marcador. Tentando a virada, o Vitória chegou com perigo novamente aos 37 minutos. Osvaldo invadiu a área adversária e chutou, o zagueiro tirou quase em cima da linha.

Aos 47', Felipe Garcia levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Em busca da virada e com vantagem numérica, o Vitória foi para cima. Aos 48 minutos, após cobrança de falta, Léo Gamalho desviou e João Victor cabeceou para a defesa do goleiro Simão.

O ABC ainda criou uma boa oportunidade aos 51 minutos do segundo tempo, quando Lucas Arcanjo fez uma bela defesa para manter o empate no placar.