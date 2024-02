Vitória empresta zagueiro cria da base a clube sergipano | A TARDE

O Vitória emprestou o zagueiro John Lessa ao Confiança-SE. O anuncio oficial foi feito pelo clube sergipano na noite desta sexta-feira, 2. O defensor foi cedido até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.



Soteropolitano, Jonathan dos Santos Lessa tem 22 anos e é formado na base rubro-negra. Ele acumula uma passagem pelo Sub-23 do Corinthians, onde atuou nos anos de 2020 e 2021.



No time principal do Vitória, ele atuou por sete oportunidades. Seu vínculo com o rubro-negro baiano foi prorrogado até o fim de 2025.