Vitória encara o ABC neste sábado | A TARDE

Com três jogos seguidos sem vencer e sem fazer um único gol, o Vitória entra em campo hoje, às 19h, tentando fazer o dever de casa contra o ABC, buscando afastar um grande temor dos estudantes na época de escola, que é repetir o ano. No caso específico do Rubro-negro, o temor que busca afastar é de repetir o roteiro inicial do filme da temporada passada, em que o Leão foi eliminado precocemente na primeira fase das competições do primeiro trimestre do ano.

Ainda é cedo para maiores preocupações, já que o Rubro-Negro está dentro do G-4 do Campeonato Baiano, na terceira colocação, e ainda fará hoje a segunda partida na Copa do Nordeste, pela qual estreou empatando com o Altos, do Piauí. Como são competições de tiro curto em suas primeiras fases, entretanto, iniciar uma recuperação já no compromisso de hoje é primordial para evitar complicações futuras.

Para voltar a vencer, o Barradão, palco do jogo de hoje, é um importante aliado, já que o Leão tem 100% de aproveitamento nos dois jogos que teve diante da torcida em 2024. Nos outros cinco, com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, atuou como visitante.

O Leão defende hoje uma invencibilidade de 15 partidas em casa, com 12 vitórias e três empates. A última derrota como mandante aconteceu no primeiro turno da Série B, contra o Criciúma, em 11 de junho do ano passado, quase sete meses atrás. Na campanha do acesso e do título, o Rubro-negro teve aproveitamento de 78,9% dos pontos disputados no Barradão.

E é justamente no palco de hoje que o Vitória jogará quatro dos próximos cinco jogos. Depois do ABC, o Leão voltará a sair de Salvador para enfrentar a Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, antes de iniciar a sequência de três jogos no Barradão, contra Bahia e Atlético de Alagoinhas, pelo Campeonato Baiano, e o Náutico novamente pelo torneio regional.

Novidades

O jejum de três partidas sem gols fez despencar a média da equipe, atualmente inferior a um gol por partida em 2024, afinal tem apenas seis tentos marcados em sete jogos.

Diante dos maus resultados recentes, a expectativa é de que possam surgir novidades entre os 11 escolhidos por Léo Condé para iniciar a partida de hoje. Recuperado de lesão muscular, o volante Rodrigo Andrade deve voltar a atuar.

Caso comece o jogo, ele pode substituir Dudu ou William Oliveira, que vêm formando a dupla de volantes.

Enfim regularizado, aparecendo no BID ontem, o meia Daniel Júnior, ex-Cruzeiro e Akhmat Grozny, da Rússia, deve estrear hoje.

A regularização acontece no momento em que Condé admitiu que o meia Matheusinho vinha sendo sobrecarregado na temporada por ser até então a única opção disponível no elenco para a função. Além deles, o grupo do Vitória conta com Luan, que ainda está aprimorando a parte física, segundo o comandante.

No ataque, o treinador afirmou, após o empate de quarta-feira contra o Jacobina, que Zé Hugo vem entrando bem no decorrer das partidas, inclusive na própria quarta, quando sofreu pênalti desperdiçado por Alerrandro, e deixou no ar a possibilidade de que ele inicie hoje, possivelmente na vaga de Iury Castilho.

Invicto

O ABC está invicto na temporada 2024, com seis vitórias e três empates. Passou pela primeira fase do primeiro turno do Campeonato Potiguar como líder de um dos grupos e enfrentará o Santa Cruz em uma das semifinais do turno, enquanto eliminou Sousa, da Paraíba, e Iguatu, do Ceará, nas etapas preliminares da Copa do Nordeste e estreou na fase de grupos da competição com um empate, por 2 a 2, contra o Maranhão.

O atacante Wallyson, de 35 anos, com passagem pelo Vitória em 2018, é o grande destaque da equipe potiguar e já balançou as redes três vezes em 2024. Foi dele, inclusive, um dos gols do empate do ABC na estreia da primeira fase, enquanto o centroavante chileno Javier Parraguez, ex-Sport marcou o outro.

Os dois atacantes dividem a artilharia do clube no ano com Daniel Cruz, revelado pelo Bahia, todos com três gols. Outros nomes conhecidos do futebol baiano no elenco alvinegro são o volante Vinícius Amaral, ex-Jacuipense, o lateral Romário e o atacante Léo Guerra, ambos ex-Bahia.