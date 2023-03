Vitória encerra preparação contra o Ceará

Depois do empate no clássico BA -VI no último domingo, 5, o Vitória volta a campo na quarta-feira, 8, contra o Ceará, às 21h30, no Barradão, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Nesta terça-feira, 7, no gramado principal do estádio Rubro-Negro, o treinador Léo Condé realizou o último treino antes da partida.

O técnico dividiu o time em duas partes. Mas antes da bola rolar o comandante teve uma longa conversa com os jogadores. Com o uso do quadro magnético, no meio do campo, ele reuniu todos os atletas e apresentou a estratégia para o jogo. Depois do treino, os relacionados foram se concentrar na Chácara Vidigal Guimarães.

No início do treino, o treinador Rubro-Negro trabalhou o time com os ajustes táticos. Já na segunda parte do treinamento, deu prioridade a bola parada em escanteio e falta na lateral do campo.

Logo após, os jogadores Wellington Nem, Gegê e Zeca calibraram as cobranças de faltas da entrada e de pênaltis. Osvaldo e Trellez também treinaram cobranças de pênalti. Do outro lado do campo, o treinador completou as atividades com um treino técnico em espaço reduzido.

Os goleiros, como no treino anterior, fizeram um treino separado, e atividades específicas com os preparadores da posição, antes e depois das comandadas por Léo Condé.

Após se recuperar da lesão muscular na posterior, o uruguaio Nicolás Dibble foi liberado pelo departamento médico e correu em torno do gramado do Barradão.

Sem poder contar com Railan, Camutanga e Eduardo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Léo Condé relacionou 23 jogadores para a partida desta quarta-feira. As novidades são os volantes Charlys e o atacante Wanderson.