Vitória encerra preparação para encarar o Ferroviário pela Série C

Em boa fase, com quatro jogos sem perder na Série C, o Vitória segue na briga para entrar no G-8 da competição e se classificar para a próxima fase da competição.

O próximo desafio do clube baiano será neste domingo, 24, às 16h, contra o Ferroviário, no Presidente Vargas, pela décima sexta rodada da competição.

Na última atividade, o técnico João Burse contou com o retorno do lateral-direito Yuri no treinamento do CT Manoel Pontes Tanajura, no Barradão. Por outro lado, o atacante Rodrigão seguiu de fora da atividade.

Para o jogo contra o Ferroviário deve manter o time com; Dalton; Alemão, Marco Antônio, Alan Santos e Lazzaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Trelléz e Rafinha.

O Vitória ocupa a décima primeira colocação, com 21 pontos e pode adentrar o G-4 caso vença e haja uma combinação de resultados.