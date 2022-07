Vitória entra na reta final da Série C com rugido forte contra G-8

Já na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Vitória mostrou força de reação para manter acesa a chama da esperança. O torcedor voltou a acreditar, com razão, mas a cada partida que a equipe não entra no G-8, o tempo diminui rapidamente. Contudo, o Leão já mostrou as garras e rugiu para cima de adversários em situação melhor na tabela, como Figueirense e Paysandu, que figuram entre os oito primeiros da competição. Neste domingo, 31, novamente no Barradão, às 16h, o desafio é derrubar mais um dos times mais bem colocados do torneio, o ABC, junto à expectativa de mais um grande público no Barradão.

Atualmente na 11ª colocação, a missão do Nego não é nada fácil, porém, ficou mais acessível nas últimas rodadas. Com um ponto de diferença para o oitavo colocadoao início da rodada, um triunfo poderia colocar a equipe na zona de classificação para a segunda fase da Série C. No entanto, mesmo se fizer sua parte e conquistar um resultado positivo, o Vitória ainda dependerá de tropeços do Remo, São José e do Botafogo-SP, que estão imediatamente na frente do clube na tabela. Saber ou não disso é indiferente, o que realmente importa é vencer, mas o páreo vai ser duro.

Na terceira posição do campeonato, o ABC tem o mesmo número de pontos do Paysandu, segundo colocado, mas perde no saldo de gols. Sem dúvidas, é um adversário difícil para o Vitória, que ainda oscila muito na competição. Contudo, o Rubro-Negro Baiano já venceu o próprio Paysandu em casa, com direito a ótimo público no Manoel Barradas, o Barradão. Mais de 26 mil torcedores estiveram presentes e marcaram o segundo maior público da Série C, que perde somente para outro jogo do Vitória, contra o Volta Redonda, que contou com mais de 28 mil pessoas no estádio. Hoje, o clima de decisão promete mais um dia como esses.

A importância do jogo é inquestionável, porém, talvez a Fábrica de Craques ainda não possa levar 100% da sua força para o duelo. Rafinha, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa, não treinou com o grupo durante a semana e é possível baixa. Com seis gols marcados, ele é o artilheiro do Leão na competição. Se não jogar, a responsabilidade maior de marcar os gols recai sobre o experiente Tréllez, que só marcou um tento até agora, mas desencantou fora de casa em um momento importante e pode resolver novamente.

Histórico complicado

Sair com os três pontos hoje à noite é tudo que o elenco rubro-negro pode pensar, mas o retrospecto contra o Alvinegro potiguar não garante tanta segurança para o confronto de logo mais. Na verdade, os números corroboram com um problema que o Vitória tem enfrentado recentemente, os empates. Em momentos cruciais, o ponto somado contra equipes de meio de tabela e do Z-4, como o Altos e o Ferroviário, não foram o suficientes para fazer o clube chegar ao G-8.

A melhora é inegável e o trabalho do técnico João Burse é o melhor entre os três comandantes que passaram pelo time nesta temporada. Contudo, a invencibilidade de cinco partidas que o treinador possui conta com dois empates, o que já custou quatro pontos.

E falou de empate, falou de Vitória contra ABC. No histórico do confronto, esse é o resultado que mais tem se repetido entre as equipes. Foram sete triunfos do Rubro-Negro, três triunfos do Alvinegro e 12 igualdades em 22 duelos. Em mais da metade das oportunidades que essas equipes se encontraram, nenhum dos dois saiu vencedor. Essa também é uma tendência recente, já que os últimos três confrontos terminaram com placares iguais, nas Copas do Nordeste de 2018, 19 e 20. Por outro lado, conquistar os três pontos hoje é praticamente ultrapassar um tabu, já que o Leão não ruge para cima do Elefante da Frasqueira há cinco partidas.