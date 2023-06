Vitória está pronto para pegar o Criciúma; confira possível time

Na manhã deste sábado, 10, o elenco do Vitória concluiu a preparação mirando o jogo contra o Criciúma, válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As atividades foram iniciadas no CT Manoel Pontes Tanajura com o aquecimento, comandado pelo preparador físico Diego Kami Mura. Em seguida, o técnico Léo Condé reuniu o grupo e promoveu um trabalho de ordem tática.

O treinador apresentou aos atletas a estratégia de jogo que será aplicada contra os catarinenses. Ao final, o grupo aperfeiçoou bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após o trabalho final, 23 jogadores foram convocados para a partida. De imediato, eles seguiram para o regime de concentração na chácara Vidigal Guimarães .

A equipe terá os desfalques do meia Matheusinho (trauma no joelho) e do centroavante Léo Gamalho (recuperação de cirurgia).

Recuperado, Giovanni Augusto se torna opção. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-direito Zeca está de volta. Já Lucas Arcanjo está na condição de dúvida.

Com isso, a tendência é que o Vitória vá a campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem. Osvaldo, Zé Hugo e Santiago Tréllez.

Vitória e Criciúma se enfrentam neste domingo, 11, às 18h, no Barradão. O Rubro-Negro baiano lidera a segundona nacional com 25 pontos ganhos em 10 jogos disputados.