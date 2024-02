Vitória faz acordo com Ministério Público por melhorias no Barradão | A TARDE

O Vitória firmou um acordo com o Ministério Público da Bahia para aprimorar a estrutura do Barradão. No Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado na última segunda-feira, 22, o clube garantiu que iria resolver problemas esturuais, como uma infiltração na laje da bilheteira e da loja.

No documento assinado pela promotora de Justiça Thelma Leal, o Vitória irá recolocar das duas placas cerâmicas que faltam ser instaladas na parte superior da fachada e também deverá apresentar um laudo técnico do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosfericas (SPDA), emitido e assinado por um engenheiro eletricista.

O clube deve apresentar um projeto de acessibilidade, com o objetivo de construir rampas de acesso para pessoas com cadeira de rodas, assim como disponibilizar banheiros para deficientes físicos e realizar a estabilização dos taludes, erosão identificada, conforme projeto encaminhado pelo próprio clube.

Confira os compromissos do Vitória junto ao Ministério Público estadual:

- Realizar a recolocação das duas placas cerâmicas faltantes na parte superior da fachada;

- Apresentar laudo técnico do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), emitido e assinado por engenheiro eletricista;

- Apresentar projeto de acessibilidade, visando construir rampas de acesso para pessoa em cadeira de rodas, bem como disponibilizar banheiros para deficientes físicos

- Realizar a estabilização dos taludes, erosão identificada, conforme projeto encaminhado pelo próprio clube.