Vitória fecha preparação para pegar o Jacuipense no Baianão | A TARDE

O elenco do Vitória encerrou os preparativos para o jogo de estreia do Campeonato Baiano. O Leão da Barra viaja até Riachão do Jacuípe e encara o Jacuipense nesta quarta, 17, às 19h15, na Arena Valfredão.

Na tarde desta terça-feira, 16, o técnico Léo Condé promoveu os últimos ajustes táticos e aplicou a estratégia de jogo a ser utilizada contra o Jacupa. Além disso, o grupo aprimorou bolas aéreas ofensivas e defensivas no CT Manoel Pontes Tanajura.

Condé convocou 22 jogadores para a viagem, sendo que dos 14 novos reforços, oito foram para Riachão. Dos estrangeiros, o lateral paraguaio Raul Cáceres e o atacante equatoriano Eryc Castillo são as novidades. Outro que retorna como opção é o jovem zagueiro John Lessa. O cria da base está totalmente recuperado da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho. Ele ficou fora dos gramados por nove meses.

Luan, Alerrandro e Everaldo fizeram um trabalho físico à parte com o preparador assistente Vinícius Coelho. Já Maycon Cleiton treinou com os outros goleiros com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

O Vitória precisa quebrar uma escrita no estadual. Vale salientar que o rubro-negro baiano não se classifica para a segunda fase do Baianão há exatos cinco anos.