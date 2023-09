Vitória implanta Reconhecimento Facial e coloca à disposição da SSP

O Vitória vem estudando como deixar os torcedores mais seguros dentro do estádio Manoel Barradas (Barradão). A novidade da vez é a implementação do sistema de Reconhecimento Facial em todo o equipamento operado pelo Rubro-Negro durante as partidas.

A novidade foi anunciada com exclusividade ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 13, pelo presidente do clube, Fábio Mota, durante a audiência pública que debate a possibilidade de retorno da torcida aos estádios da Bahia durante os clássicos.

"Já temos o Reconhecimento Facial no estádio todo. Finalizamos o processo e estamos fazendo neste exato momento a vinculação com a Futebol Card, que é a empresa que opera a questão dos sócios com o sistema do Vitória. Colocaremos à disposição da Secretaria de Segurança Pública para ficarmos mais seguros em todos os sentidos", explicou Mota.

O mandatário rubro-negro também já deu prazo para o início das operações e falou um pouco sobre a novidade, que envolve uma nova parceria com uma empresa privada.

"A gente deve inaugurar 100% do sistema ainda neste ano. Está tudo pronto, com câmeras e equipamentos instalados. Uma parceria com a SBS, que é a empresa que forneceu para a gente, nossos patrocinadores", completou.

Informações obtidas pelo Portal A TARDE ainda dão conta que o gestor do Leão da Barra ainda precisou sair mais cedo da audiência pública, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), para comparecer a uma reunião da Libra.