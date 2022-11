Vitória inicia pré-temporada no final de novembro

Nesta terça-feira,1º, o Vitória definiu o cronograma da reapresentação dos jogadores para a temporada de 2023, que vai acontecer no dia 28 de novembro com avaliação completa de todo grupo.

Em 2023, o Rubro-Negro terá quatro competições para disputar. A primeira é a Pré-Copa do Nordeste que tem início no dia 5 de janeiro, onde o Vitória vai enfrentar o Cordino (MA) e caso se classifique, o segundo jogo vai acontecer no dia 8 contra o vencedor de Jacuipense (BA) e Altos (PI). O Leão terá também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro, pela Série B.

Nos dias 28 e 29 de novembro, as avaliações serão pela manhã e pela tarde com exames médicos, fisioterápicos e físicos sob a coordenação do Departamento de Saúde e Performance, que foi criado recentemente pelo clube.

O restante da semana vai ser dedicado aos trabalhos físicos e técnicos com a orientação do preparador físico Rodrigo Santana e do técnico João Burse.