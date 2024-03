Vitória inicia preparação com foco no Atlético de Alagoinhas | A TARDE

Horas após empatar por 1 a 1 com o Náutico pela Copa do Nordeste, o elenco rubro-negro retornou ao trabalho na Toca do Leão e volta as atenções ao Campeonato Baiano. A equipe iniciou a preparação para o compromisso diante do Atlético de Alagoinhas, marcado para este domingo, 25, às 18h30, no Barradão, válido pela penúltima rodada do primeiro turno do estadual.

Na tarde desta quinta-feira, 22, os atletas que atuaram contra o Náutico realizaram atividades de recuperação física. O restante do elenco participou de um trabalho no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, onde o técnico Léo Condé ministrou trabalhos técnicos de transição e posse de bola.

A novidade na atividade foi o lateral-esquerdo Patric Calmon, que está recuperado de lesão. O goleiro Lucas Arcanjo fez uma atividade específica com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

Lesionados, os atacantes Iury Castilho e Everaldo deram continuidade ao tratamento na fisioterapia do clube.

O Leão da Barra ocupa no momento a 4ª posição na classificação do Baianão 2024, com 13 pontos somados.