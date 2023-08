Vitória inicia preparação para enfrentar o Atlético-GO, pela Série B

O Vitória retomou seus treinamentos, na tarde desta segunda-feira, 21, visando o desafio contra o Atlético-GO, marcado para o próximo domingo, 27, às 18h, no estádio Antônio Accioly. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e a equipe baiana voltou aos trabalhos com foco total na preparação física e tática para o confronto.

As atividades, como de costume, foram realizadas no CT Manoel Pontes Tanajura, onde os jogadores foram submetidos a um treinamento intensivo de força na academia. Em seguida, a equipe realizou um trabalho em campo reduzido, concentrando-se em exercícios que envolviam piques e movimentações específicas do futebol.

Uma das notícias positivas para o Vitória foi o retorno do atacante Osvaldo, que estava afastado devido a lesão. O jogador participou do circuito de força na academia e também realizou piques sob a orientação da equipe de preparação física. A assessoria do clube informou que a tendência é que o atacante esteja disponível para o confronto contra o Atlético-GO.

O lateral-esquerdo Vicente e o volante Rodrigo Andrade deram início à fase de transição física, enquanto o meia Giovanni Augusto ainda se encontra em processo de recuperação de uma fratura na costela, mantendo-se sob os cuidados do departamento médico do clube.

O elenco retoma as atividades na tarde desta terça-feira, 22. Ao todo, a equipe terá cinco sessões de treinamentos em Salvador, antes da viagem para Goiânia, na sexta-feira, 25. Em solo goiano, no sábado, o Vitória encerra a preparação para a partida.